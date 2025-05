Le Real Madrid pense déjà à un retour de Carlo Ancelotti en 2026

Carlo Ancelotti s’apprête à quitter le Real Madrid pour la deuxième fois de sa carrière. Après un premier départ en 2015, le coach italien va rendre son tablier à la fin de cette saison et un retour qui aurait duré 4 ans, auréolé de deux nouvelles Ligues des Champions. Il va prendre la direction du Brésil et Xabi Alonso devrait devenir le prochain coach de la Casa Blanca. Pour autant le lien entre le club madrilène et le technicien de 65 ans ne va pas s’arrêter là.

La suite après cette publicité

D’après Marca, le Real Madrid envisage de faire revenir Ancelotti une fois son mandat à la tête du Brésil terminé, soit après la Coupe du Monde 2026. Son rôle restera encore à définir mais son expertise et son passé glorieux permettent déjà d’en faire un ambassadeur du club, au même titre de Zinedine Zidane.