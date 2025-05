OL : Pascal Dupraz estime que l’ASSE a un meilleur projet

Défait face à Toulouse lors de la dernière journée (3-2), l’AS Saint-Etienne jouera en Ligue 2 la saison prochaine, un an seulement après sa remontée dans l’élite du football français. Au micro de RMC, l’ancien coach stéphanois Pascal Dupraz a réagi à cette nouvelle défaite et il a aussi etonné son monde en expliquant que le projet de l’ASSE était meilleur que celui du rival lyonnais.

«Le projet stéphanois est plus cohérent que celui de l’OL. Aujourd’hui, contrairement à il y a trois ans, il y a un vrai projet avec des investisseurs et un milliardaire canadien solides financièrement. Je crois au fait que l’AS Saint-Etienne peut retrouver son lustre d’antan grâce à cette assise financière. Quoi qu’on en dise, même si le temps a passé et même si l’ASSE n’est plus dans ses grandes heures, c’est un club myhique et un club populaire au même titre que l’Olympique de Marseille et le Racing club de Lens», a-t-il lancé.