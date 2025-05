Manchester City se fait détruire par la presse européenne, Liverpool passe à l’attaque pour remplacer Trent Alexander-Arnold

Manchester City se fait allumer en Europe

Les Aigles Volants de Crystal Palace ont fait tomber Manchester City en finale de la FA Cup. Victoire 1-0 des Eagles qui empêchent City de sauver sa saison. Eberechi Eze est le seul buteur du match, l’international anglais a encore une fois confirmé qu’il avait le talent pour s’imposer dans un grand club. Du côté de City, cette défaite fait mal et sera difficile à digérer. Saison blanche pour les Skyblues, un départ sans trophée pour Kevin De Bruyne. Un City anéanti titre L’Équipe, la preuve avec Haaland qui a laissé son pénalty à Omar Marmoush, sauf que l’Egyptien l’a manqué. La Gazzetta dello Sport explique que Pep Guardiola est à terre après cette défaite à laquelle personne ou presque ne s’attendait. Un City de Crystal ironise la presse espagnole, décidément les joueurs de Pep Guardiola auront vécu une saison compliquée du début à la fin et heureusement que la qualification en Ligue des Champions a été assurée.

Liverpool offensif sur le mercato

Un mot sur le rival Liverpool. Avec le départ désormais officiel de Trent Alexander-Arnold, les Reds doivent lui trouver un remplaçant et il pourrait s’appeler Jérémie Frimpong. On parle d’une somme de 35 millions d’euros pour le joueur formé à Manchester City qui pourrait donc faire son retour en Angleterre. Après deux dernières saisons plus que convaincantes au Bayer Leverkusen, l’international néerlandais veut passer un cap de sa carrière et Liverpool a tout pour le séduire.

Kylian Mbappé encore ambitieux

Il n’y aura pas de sacre en Liga pour le Real Madrid mais Kylian Mbappé a encore deux titres à aller chercher : celui de Pichichi et celui de soulier d’or. L’attaquant français a pris de l’avance sur Robert Lewandowski en Liga donc il est plus que bien placé à deux journées de la fin. En revanche, pour le soulier d’or, il est encore derrière un certain Viktor Gyökeres. L’international suédois a une nouvelle fois été décisif avec le Sporting face à Boavista, ce qui confirme un peu plus son statut de grand buteur européen.