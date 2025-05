Arsenal - Newcastle : les compositions officielles

Ce dimanche, la 37e journée de Premier League offre un choc au sommet entre Arsenal et Newcastle. À domicile, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Jakub Kiwior et Myles Lewis-Skelly. L’entrejeu est assuré par Thomas Partey, Declan Rice et Martin Odegaard. Devant, Leandro Trossard prend la pointe de l’attaque avec Bukayo Saa et Gabriel Martinelli à ses côtés.

De leur côté, les Magpies s’organisent dans un 3-4-3 avec Nick Pope qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Fabian Schär, Sven Botman et Dan Burn. Bruno Guimaraes et Sandro Tonali se retrouvent dans l’entrejeu tandis que Jacob Murphy et Tino Livramento officient comme pistons. Harvey Barnes et Anthony Gordon accompagnent Callum Wilson en attaque.

Les compositions

Arsenal : Raya – White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Odegaard, Partey, Rice – Saka, Trossard, Martinelli

Newcastle : Pope – Schar, Botman, Burn – Murphy, Guimaraes, Tonali, Livramento – Barnes, Wilson, Gordon