Crystal Palace - Manchester City: les compositions officielles

Crystal Palace affronte Manchester City en finale de FA Cup ce samedi à 17h30, à Wembley. Les Eagles s’organisent en 3-4-2-1 avec Henderson aux cages. Guéhi, Lacroix et Richards composent la défense. Kamada, Wharton, Muñoz et Mitchell sont au milieu de terrain. Et enfin, Eze et Sarr forment l’attaque de Crystal Palace avec Mateta placé en pointe.

La suite après cette publicité

Les Citizens s’articulent en 4-2-3-1 avec Ortega Moreno aux cages. Akanji, Dias, Gvardiol et O’Reilly composent la défense de City. Bernardo et De Bruyne occupent l’entrejeu. Savinho, Marmoush et Doku vont épauler Haaland en attaque.

Les compositions:

Crystal Palace: Henderson - Guéhi, Lacroix, Richards - Kamada, Wharton, Muñoz, Mitchell - Eze, Sarr - Mateta

La suite après cette publicité

Manchester City: Ortega Moreno - Akanji, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Bernardo, De Bruyne - Savinho, Marmoush, Doku - Haaland