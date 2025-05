La presse saoudienne lâche une énorme bombe sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ? Arrivé du côté d’Al-Nassr en janvier 2023, le numéro 7 de la formation saoudienne continue de briller malgré ses 40 printemps. Meilleur buteur de Saudi Pro League avec 23 réalisations, l’international portugais (219 sélections, 136 buts) porte aujourd’hui le club basé à Riyad. Quatrième du championnat saoudien, la formation présidée par Abdullah Al-Majid n’est, en revanche, toujours pas assurée de conserver le quintuple Ballon d’Or dans les mois à venir. En fin de contrat en juin prochain, l’ex-joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin laisse, en effet, planer le doute quant à son avenir.

La suite après cette publicité

Dernièrement, plusieurs médias saoudiens évoquaient, à ce titre, les folles conditions du natif de Funchal pour prolonger son contrat du côté d’Al-Nassr. Outre un droit de regard important sur le mercato à venir, celui qui totalise 33 buts toutes compétitions confondues exigerait de nombreux changements dans l’organigramme du club, avec notamment l’arrivée d’un entraîneur de renom, ainsi que d’un directeur sportif réputé, pour mener un projet sportif plus ambitieux et structuré. Ce dimanche, le média saoudien Asharq Al-Awsat va cependant plus loin.

Al-Hilal en pole pour CR7 ?

Ainsi, ce dernier affirme que l’avenir de CR7 à Al-Nassr s’inscrit plus que jamais en pointillé. La raison ? L’ancien Madrilène pourrait rejoindre… Al-Hilal dans les prochaines semaines. Dans cette optique, le PIF pousse pour convaincre le droitier d’1m88 de filer chez le rival saoudien, actuellement 2e de SPL. Le média ajoute que Ronaldo ne serait pas opposé à une telle issue. De son côté, Marca ajoute que Chelsea et Palmeiras restent également à l’affût dans ce bouillant dossier mais qu’Al-Hilal reste en pole position.

La suite après cette publicité

Si l’écurie brésilienne rêve du Portugais et que le club et le joueur ont eu des échanges, Cristiano Ronaldo pourrait donc finalement rester en Arabie saoudite. En cas de départ vers Al-Hilal, le Portugais s’offrirait, dans le même temps, une participation à la prochaine Coupe du monde des Clubs, organisée aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet prochain. Pour rappel, Al-Hilal figure dans le groupe C aux côtés du RB Salzburg (Autriche), du CF Pachuca (Mexique) et du… Real Madrid (Espagne). Reste désormais à savoir si le quintuple Ballon d’Or retrouvera, ou non, son ancien club…