Manchester City avance pour un double coup à plus de 200M€ !

C’est une triste fin de saison pour Manchester City. Déjà éliminés lors des play-offs de la Ligue des Champions par le Real Madrid plus tôt dans la saison, les Skyblues ont laissé filer un nouveau titre samedi, s’inclinant 1-0 en finale de FA Cup face à Crystal Palace. Pire, du haut de leur sixième position au classement de la Premier League, Les troupes de Pep Guardiola ne sont même pas certaines de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce qui serait une énorme catastrophe, tant sur le plan sportif que financier.

Un nouveau cycle va donc démarrer cet été, avec des départs de joueurs importants, comme celui de Kevin de Bruyne, déjà officialisé par le principal concerné. Des arrivées sont à prévoir, et le renouveau cityzen avait déjà commencé cet hiver, avec plusieurs arrivées comme celles de Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Nico Gonzalez et Vitor Reis, pour plus de 200 millions d’euros dépensés au total. Cet été, de nouvelles arrivées sont à prévoir, et depuis des semaines déjà, c’est le bal des noms dans les médias anglais.

Deux milieux de classe mondiale

Ce week-end, The Mirror indique d’ailleurs que Manchester City a déjà 180 millions de livres de côté, soit 214 millions d’euros. Et ce, pour enrôler deux joueurs : Florian Wirtz (Manchester City) ainsi que Tijjani Reijnders (AC Milan). Les Mancuniens sont prêts à s’aligner sur les demandes du Bayer Leverkusen, ayant aussi l’option d’inclure James McAtee pour faire baisser le prix, et celles de l’AC Milan.

La direction de Manchester City et Pep Guardiola souhaitent conclure cette double-arrivée au plus vite afin que ces deux joueurs, qui viendraient combler le vide laissé par Kevin de Bruyne, soient présents pour la Coupe du Monde des Clubs qui se jouera dès la mi-juin aux Etats-Unis. Les Cityzens sont aussi prêts à offrir des émoluments conséquents aux deux milieux de terrain afin qu’ils refusent les autres clubs intéressés. Affaire(s) à suivre…