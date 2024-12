Ligue 1 : l’OL surclasse Nice et met la pression sur Lille et l’OM

Ce dimanche soir, l’OL et l’OGC Nice se donnaient rendez-vous au Groupama Stadium pour un duel entre prétendants aux places européennes. Dans le froid rhodanien, Gones et Aiglons sortaient également de deux soirées européennes diamétralement opposées. Tandis que les Lyonnais se sont imposés en Azerbaïdjan face à Qarabag (1-4), les Azuréens ont coulé à domicile face aux Glasgow Rangers (1-4). Pour autant, cela ressemblait quand même à une très belle affiche de Ligue 1. Invaincus en Ligue 1 depuis 7 matches, les hommes de Pierre Sage affrontaient des Niçois invaincus depuis 8 rencontres. Pour autant, malgré cette meilleure série, les joueurs en rouge et noir, minés par les blessures, ne partaient clairement pas en favori. Et cette conjecture s’est vite confirmée. Sur son deuxième ballon, Alexandre Lacazette a envoyé le ballon au fond des filets après un caviar de Clinton Mata. Un lancement parfait pour les locaux qui ont également été heureux de voir l’égalisation d’Evann Guessand être annulée pour une position de hors-jeu litigieuse (9e).

Et alors que Malick Fofana était proche d’égaliser sur une belle frappe enroulée (20e), c’est finalement Nice qui a inscrit le deuxième but du match grâce à un Sofiane Diop bien placé pour reprendre le centre malin de Mohamed-Ali Cho (1-1, 22e). Finalement, les Gones ont repris l’ascendant dans le jeu et ont terminé leur première période en trombe. Après une belle chevauchée, Saïd Benrahma a servi un Alexandre Lacazette opportuniste pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 41e). Sur l’action suivante, Jordan Veretout corsait même l’addition en inscrivant son premier but avec l’OL d’une superbe reprise de volée rasante (3-1, 44e). Une fin de premier acte cauchemardesque pour Nice qui, en plus de la blessure musculaire de Cho (45e), voyait Corentin Tolisso envoyer une praline sur le poteau (45e).

Alexandre Lacazette s’offre le triplé

Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais a cherché à aller conforter son avance au score. Pour autant, face à des Aiglons revanchards, les Gones ont eu du mal à donner de la consistance à leurs offensives malgré l’entrée en jeu tranchante de Rayan Cherki. En face, Nice a joué tous les coups à fond et les joueurs de Franck Haise auraient même pu bénéficier d’un penalty assez évident. Pour autant, l’arbitre Bastien Dechepy a jugé que l’accrochage de Duje Caleta-Car sur Evann Guessand ne suffisait pas pour siffler penalty. Et après le raté monumental de Tanguy Ndombele quelques minutes plus tard (58e), la rencontre a encore été marquée par une décision arbitrale. Sur un corner anodin, le jeune Nandjou s’est rendu coupable d’une main indéniable. Une offrande pour Alexandre Lacazette qui s’est offert son premier triplé de la saison en prenant Marcin Bulka à contre-pied (4-1, 70e).

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 33 13 +26 10 3 0 37 11 2 Monaco 26 12 +11 8 2 2 21 10 3 Marseille 23 12 +11 7 2 3 27 16 4 Lille 23 13 +8 6 5 2 21 13 5 Lyon 22 13 +6 6 4 3 23 17 6 Nice 20 13 +8 5 5 3 24 16 7 Lens 20 13 +3 5 5 3 15 12 8 Auxerre 19 13 0 6 1 6 21 21 Voir le classement complet

Et après une fin de match rythmée où Perri (85e) et Bulka (87e) ont continué de briller, l’OL a gardé sa mainmise sur la rencontre et s’est adjugé une victoire précieuse. Face à un concurrent direct aux places européennes, les pensionnaires du Groupama Stadium ont fait régner leur loi à domicile et grimpent à la cinquième place au classement. Les coéquipiers de Georges Mikautadze reviennent même à un point du LOSC et provisoirement au même nombre de points que l’OM, qui joue ce soir face à Monaco. De son côté, Nice s’incline pour la première fois depuis septembre en Ligue 1. Lourdement battus en milieu de semaine, les Azuréens ont encore pris une correction rageante. Le Gym est sixième.