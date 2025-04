Un match des légendes en l’honneur du Pape organisé en septembre

Gianni Infantino a assisté hier aux funérailles du pape François. Le président de la FIFA a profité de ce déplacement à Rome pour annoncer la tenue d’un match caritatif, réunissant des légendes du football, en septembre prochain. Alors que cet évènement devait initialement être dédié aux droits des enfants, il se tiendra également en la mémoire du Pontife.

Infantino a expliqué avoir parlé de cette initiative avec le pape en février dernier, lors de la Rencontre mondiale sur les droits de l’enfant à Rome : « lors de notre dernière rencontre, il y a quelques mois, nous avons discuté de l’organisation d’un match pour les enfants mettant en vedette des légendes mondiales pour unir sa passion pour le football et promouvoir l’unité parmi les jeunes. Nous avions pensé à jouer ce match en septembre, et à ce stade, nous le ferons sûrement pour honorer sa mémoire, en réunissant les meilleures légendes du football. » On peut donc s’attendre à de grands noms présents sur la pelouse.