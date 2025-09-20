Ligue 1 : le Stade Brestois corrige l’OGC Nice, avec un grand Ajorque

Battu le week-end dernier par le Paris FC, le Stade Brestois retrouvait le public de Francis Le Blé à l’occasion de la réception de l’OGC Nice, lors de cette 5e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est très vite animée puisqu’il n’a fallu que six minutes aux Bretons pour ouvrir le score grâce à Ludovic Ajorque, trouvé par Romain Del Castillo (6e, 1-0). L’ailier de 29 ans a ensuite fait le break pour Brest, après une magnifique frappe enroulée venue taper la barre de Diouf avant de terminer au fond des filets (9e, 2-0).

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 +7 4 0 0 10 3 2 Lyon 12 5 +4 4 0 1 7 3 3 Lille 11 5 +8 3 2 0 13 5 4 Monaco 9 4 +3 3 0 1 8 5 5 Strasbourg 9 4 +2 3 0 1 5 3 6 Rennes 8 5 -1 2 2 1 7 8 7 Lens 7 5 0 2 1 2 5 5 8 Marseille 6 4 +5 2 0 2 9 4 9 Toulouse 6 4 -1 2 0 2 7 8 10 Paris FC 6 4 -2 2 0 2 7 9 11 Nice 6 5 -3 2 0 3 6 9 12 Angers 5 5 -1 1 2 2 3 4 13 Brest 4 5 -2 1 1 3 9 11 14 Nantes 4 5 -2 1 1 3 3 5 15 Le Havre 3 4 -2 1 0 3 5 7 16 Auxerre 3 4 -3 1 0 3 3 6 17 Lorient 3 4 -7 1 0 3 5 12 18 Metz 1 4 -5 0 1 3 3 8 Voir le classement complet

Terem Moffi a réduit la marque pour les Niçois à la demi-heure de jeu (30e, 2-1), laissant alors de l’espoir pour le Gym en vue de la deuxième période. Mais les hommes d’Eric Roy étaient trop forts pour la troupe de Franck Haise. Après un décalage d’Ajorque, Joris Chotard s’offrait son premier but avec Brest sur une lourde frappe imparable pour Diouf (70e, 3-1). Quelques minutes plus tard, c’est Rémy Labeau-Lascary qui éteignait les espoirs azuréens sur un nouveau service d’Ajorque (76e, 4-1). Après trois défaites consécutives, les Finistériens se sont donc offerts leur premier succès de la saison en championnat et occupent à présent la 13e place. Nice reste 11e et ne prépare pas de la meilleure des manières, la réception de l’AS Roma en Ligue Europa, ce jeudi.