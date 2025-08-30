Le PSG bat un nouveau record !

Porté par un doublé sensationnel de Joao Neves et une double parade de Lucas Chevalier sur penalty, le PSG déroule pour l’instant son football sur la pelouse de Toulouse. Largement en tête à la pause (4-1), le club de la capitale a rapidement fait la différence au Stadium. Joao Neves a ouvert le score à la 7e minute d’un retourné, Bradley Barcola a inscrit le deuxième but à la 9e minute d’un extérieur du pied droit avant que le même milieu portugais ne marque le troisième d’un autre retourné acrobatique (15e).

Une performance historique pour les Rouge et Bleu puisque, selon Opta, c’est la première fois de son histoire que le PSG marque trois buts dans le premier quart d’heure toutes compétitions confondues. Depuis, Ousmane Dembélé a également participé à la fête (31e) avant la réduction du score de Charlie Cresswell. La machine est lancée.