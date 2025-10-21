Tottenham : les débuts compliqués de Xavi Simons

Le 3 août dernier, Tottenham affronte Newcastle en match amical d’avant-saison. L’occasion pour les hommes de Thomas Frank, fraîchement arrivé sur le banc des Spurs, de parfaire leur préparation avant la Supercoupe d’Europe contre le Paris Saint-Germain et la reprise de la Premier League. Une rencontre qui a viré au cauchemar pour James Maddison. Entré à la 75e minute, l’international anglais sort dix minutes plus tard, suite à une douleur au genou. Le verdict est sans appel : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit pour le milieu offensif de 28 ans.

Une absence de taille pour Tottenham, qui perd son maître à jouer pour une grande partie de la saison. C’est donc dans l’urgence que le club londonien scrute le marché, à la recherche d’un remplaçant. Snobé par Eberechi Eze, qui a préféré rejoindre le rival Arsenal, Tottenham trouve finalement sa perle rare, le 29 août : sept mois après avoir définitivement quitté le PSG, Xavi Simons (22 ans) rejoint les Spurs en provenance du RB Leipzig, contre 60 millions d’euros. Une nouvelle étape pour l’ancienne pépite du FC Barcelone, après des prêts réussis au PSV Eindhoven et au RBL.

Toujours pas le moindre but avec Tottenham

En Eredivisie, puis en Bundesliga, l’international néerlandais (31 sélections, 5 buts) avait montré tout son talent. Capable de jouer sur tous les fronts de l’attaque, Simons s’était montré indispensable avec le club de l’écurie Red Bull entre 2023 et 2025 (78 matchs, 22 buts et 24 passes décisives). Mais tout comme Florian Wirtz, qui a aussi fait le saut de la Bundesliga à la Premier League, ses débuts sont loin d’être flamboyants. Après huit rencontres disputées avec Tottenham (dont 4 titularisations en championnat et deux en C1), Xavi Simons n’a été décisif qu’à une seule reprise : contre West Ham (0-3), le 13 septembre, avec une passe décisive pour Pape Matar Sarr.

Titulaire lors de la défaite contre Aston Villa (1-2), samedi, Simons a réalisé une nouvelle prestation en demi-teinte. Critiqué outre-Manche, il peut néanmoins compter sur le soutien de son entraîneur Thomas Frank, qui a pris sa défense après le coup de sifflet final. « J’ai apprécié la personnalité de Xavi, aujourd’hui, surtout en première mi-temps. Il voulait avoir le ballon, créer des occasions et était agressif dans le pressing. Aujourd’hui, c’était un match moyen plus. Je dois me rappeler que lorsque des joueurs arrivent dans un nouveau club et un nouveau pays, nous les jugeons sur un petit échantillon. Je ne doute pas qu’il sera important pour nous », invoquait le technicien allemand. Pourquoi pas, dès ce mercredi (21h), à Monaco en Ligue des Champions…

