L’OL s’intéresse à Lassine Sinayoko

Depuis le début de l’été, Lassine Sinayoko est un homme convoité. Auteur d’une belle fin de saison dernière, l’attaquant de 25 ans a visiblement tapé dans l’œil de nombreuses écuries en France. Avec ses cinq buts et huit passes décisives lors de la dernière cuvée, l’ailier malien, également capable d’évoluer sur le front de l’attaque, a été dans de nombreuses conversations cet été.

Proche de rejoindre Nice dans un premier temps, l’attaquant de l’AJ Auxerre était finalement sur le point de rejoindre Lens quelques jours plus tard. Alors que tout était ficelé, le deal a finalement capoté après la volte-face des dirigeants auxerrois, désireux de conserver Sinayoko pour sa dernière saison du côté du stade de l’Abbé-Deschamps. Loin de vouloir partir au clash avec sa direction, le natif de Bamako attend son tour et fait l’objet d’une nouvelle sollicitation ce samedi.

L’OL se penche sur Lassine Sinayoko mais…

En effet, selon les dernières informations de L’Équipe, l’OL serait venu aux renseignements pour attirer le numéro 10 de l’AJA. Ayant besoin de deux attaquants pour remplacer Georges Mikautadze, en partance pour Villarreal, les Gones seraient intéressés à l’idée de mettre la main sur l’international malien (20 sélections, 6 buts). Pour autant, l’affaire est plus compliquée que prévu.

En effet, les dirigeants auxerrois ont affiché à maintes reprises leur volonté de conserver Sinayoko lors de ce mercato. Même s’il arrive en fin de contrat en juin prochain, l’AJA souhaite conserver son buteur fétiche, auteur de deux buts en autant de rencontres depuis le début de saison. Pour le libérer, Auxerre souhaite obtenir 10 millions d’euros. Un montant inatteignable vu les finances actuelles des Gones. En parallèle, l’OL avance sur d’autres pistes pour renforcer son attaque.