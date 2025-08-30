Menu Rechercher
Monaco : Vanderson forfait avec le Brésil

Par André Martins
1 min.
Vanderson @Maxppp

Blessé au mollet gauche, Vanderson, latéral droit de l’AS Monaco, a dû déclarer forfait pour les deux prochains matchs de la sélection brésilienne contre le Chili et la Bolivie, comptant pour les dernières journées des qualifications à la Coupe du Monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Jusqu’à présent, le Brésilien de 24 ans compte 7 sélections au total.

brasil
O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado nesta sexta-feira (29) pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, os dois últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O atleta vai ocupar o lugar de Vanderson, do Mônaco, que após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da Seleção, foi desconvocado.

📷 Vitor Silva/Botafogo
Pour le remplacer, Carlo Ancelotti a fait appel à Vitinho, joueur de Botafogo, qui honore ainsi sa première convocation en équipe nationale. Âgé de 26 ans, il est titulaire au sein de l’équipe dirigée par Davide Ancelotti, fils du sélectionneur. Il s’agit du troisième changement dans la liste du technicien italien, après les forfaits d’Alex Sandro et de Joelinton. Déjà qualifié pour le Mondial 2026, le Brésil occupe la troisième place des éliminatoires avec 25 points, derrière l’Argentine, leader avec 35 unités.

Pub. le - MAJ le
