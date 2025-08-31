Menu Rechercher
BL : Wolfsbourg accroché par Mayence

Par Josué Cassé
1 min.
Patrick Wimmer avec Wolfsbourg @Maxppp
Wolfsbourg 1-1 Mayence

Dans le cadre de la 2e journée de Bundesliga, Wolfsbourg, tombeur d’Heidenheim le week-end dernier, accueillait Mayence, défait par Cologne lors de la première journée. Devant leur public, les hommes de Paul Simonis ne tardaient pas à faire la différence puisque le latéral gauche Aaron Zehnter ouvrait le score dès la 9e minute de jeu.

Bien lancés, les locaux pensaient décrocher la victoire mais se faisaient finalement rejoindre sur le gong. Grâce à un penalty transformé par Amiri, Mayence arrachait le point du match nul en fin de match (1-1, 89e). Avec ce résultat, Wolfsbourg pointe au 5e rang. Mayence est 13e.

