Monaco : Ben Seghir est arrivé à Leverkusen

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Eliesse Ben Seghir @Maxppp

Ce n’est qu’une question de temps avoir d’avoir l’officialisation du transfert. Ce samedi, nous vous révélions qu’Eliesse Ben Seghir allait signer du côté du Bayer Leverkusen. Un accord a été trouvé entre le club allemand et l’AS Monaco pour un deal à plus de 30 millions d’euros.

Hanif Ben Berkane
Eliesse Ben Seghir est bien arrivé à Leverkusen. ✅🇩🇪
Ce dimanche, le joueur était attendu sur place pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Comme l’a montré BILD, le joueur est bien arrivé à Leverkusen, il a été aperçu au centre d’entraînement. L’officialisation est imminente.

Pub. le - MAJ le
