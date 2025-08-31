Monaco : Ben Seghir est arrivé à Leverkusen
Ce n’est qu’une question de temps avoir d’avoir l’officialisation du transfert. Ce samedi, nous vous révélions qu’Eliesse Ben Seghir allait signer du côté du Bayer Leverkusen. Un accord a été trouvé entre le club allemand et l’AS Monaco pour un deal à plus de 30 millions d’euros.
Ce dimanche, le joueur était attendu sur place pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Comme l’a montré BILD, le joueur est bien arrivé à Leverkusen, il a été aperçu au centre d’entraînement. L’officialisation est imminente.
