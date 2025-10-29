Kassoum Ouattara, le grand gagnant de l’arrivée de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco

Il y a deux ans quasiment jour pour jour, l’AS Monaco recrutait Kassoum Ouattara en provenance d’Amiens pour pallier la grave blessure de Caio Henrique. Depuis, le latéral gauche international U21 tricolore essaie de se faire une place au soleil sur le Rocher. Et tout n’a pas été simple pour le natif de Paris si bien qu’un départ a été envisagé l’été dernier comme nous vous l’avions alors révélé. Mais l’ASM, qui tenait à son défenseur, a fermé la porte à tout départ. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le club de la Principauté ne regrette pas ce choix.

Depuis quelques semaines, Ouattara, qui est toujours resté sérieux et engagé même quand il ne jouait pas, monte en puissance et enchaîne les matches profitant des blessures de Caio Henrique ou du remplacement de ce dernier en défenseur axial gauche. «Oui c’est vrai que j’enchaîne pas mal. Je prends du rythme, au fur et à mesure des matchs. J’essaye de prendre match après match pour essayer de monter en puissance, ça me permet de progresser, de travailler, d’emmagasiner ce que je peux et d’être le meilleur pour la suite», a-t-il expliqué en conférence de presse ce mardi avant la rencontre de Ligue 1 face à Nantes.

Une montée en puissance remarquée…

Déjà aligné sur les derniers matches dirigés par Adi Hütter, le n°20 de l’AS Monaco (9 apparitions toutes compétitions confondues cette saison dont deux titularisations en Ligue des Champions face à Manchester City et Tottenham) a reconnu qu’il a connu des moments difficiles sous les ordres du technicien autrichien. «Il y a eu des périodes difficiles, c’est vrai. En tant que joueur, on veut jouer le plus possible, être sur le terrain, continuer à progresser. Donc oui, il y a eu des périodes difficiles. Mais il y a eu du monde aussi pour m’encourager, me suivre, au sein du club, du staff et m’aider à ne pas baisser les bras. Dans ces moments, on pense à beaucoup de choses, qui ne sont pas forcément des bonnes idées. Le plus important est de rester concentré, de ne pas baisser les bras et continuer à travailler.»

Et Kassoum Ouattara a eu raison de s’accrocher, la preuve avec son match plein réalisé face au TFC le week-end dernier (une passe décisive, plusieurs caviars qui auraient pu se transformer en passe décisive et une frappe sur le poteau en fin de match) sous l’impulsion d’un Sébastien Pocognoli qui a apporté ce petit supplément d’âme depuis son arrivée au club il y a quelques jours. «Depuis qu’il est arrivé, il donne beaucoup de confiance et donne cette motivation, cette hargne supplémentaire qui nous manquait sur les matchs précédents. Il sait ce qu’il veut et ça nous aide en tant que joueurs», résume le latéral gauche de 21 ans qui profite également de l’apport du technicien belge, qui essaie de créer des liens au sein de l’équipe et qui est beaucoup plus clair sur ce qu’il attend de chacun au quotidien.

Sébastien Pocognoli croit en lui

Interrogé au cours de cette même conférence de presse, l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise ne tarit pas d’éloges sur son jeune défenseur, louant ses qualités, mais rappelant aussi sa marge de progression énorme. «Quand j’arrive avec des idées, des profils se dégagent forcément par nécessité et par qualité. Kassoum a rempli les deux cases. Il a déjà joué presque la moitié de ce qu’il a joué la saison passée. C’est pour lui un apprentissage et une preuve que le staff croit en lui. Il a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c’est un jeune qui écoute, qui est très ouvert, bien éduqué. Ce sont des composantes importantes pour moi. Il a tout pour être un bon piston dans ce système, même si comme tout le monde, il doit améliorer son volume dans ce système, mais c’est la progression normale dans l’apprentissage de ce système.»

Pour le moment, Kassoum Ouattara est le grand gagnant de l’arrivée de Sébastien Pocognoli sur le banc de l’AS Monaco. S’il paraît encore prématuré de voir en lui un futur titulaire, ses récentes performances, sa maturité, sa marge de progression sur le flanc gauche de la défense en font un candidat plus que crédible à son poste dans un club qui va devoir jouer de nombreuses compétitions tout au long de la saison. Face à Nantes ce mercredi, il aura l’occasion d’emmagasiner du temps de jeu avant la réception du Paris FC et un déplacement périlleux en Ligue des Champions en Norvège face à Bodo Glimt…