OM : le doublé fabuleux de Robinio Vaz contre Angers

L’homme en forme de ces dernières semaines marseillaises se nomme Robinio Vaz. Entré à la mi-temps ce mercredi soir face à Angers, l’attaquant de 18 ans a masqué la très mauvaise heure de jeu de son équipe en égalisant rapidement.

A peine cinq minutes après le but contre son camp d’Egan-Riley, finalement annulé pour hors-jeu, Vaz concluait une action d’école initiée par Pavard, puis prolongée par Aubameyang, auteur d’un centre au cordeau. Il s’offrait même un doublé après une action somptueuse en solitaire dans la surface angevine. L’OM mène 2-1.