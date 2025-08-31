Rennes s’active pour son attaquant
Le dossier Conrad Harder au point mort, le Stade Rennais doit toujours dénicher l’attaquant qui épaulera Estéban Lepaul à la pointe de l’attaque des Rouge et Noir. Dans sa quête effrénée de renfort offensif, Loïc Désiré a dû observer, non sans regret, les débuts tonitruants d’Hamza Igamane, un joueur dont il n’a pas voulu malgré plusieurs contacts avec son entourage cet été.
Reste que le temps presse à moins de 36h de la fin du mercato estival. Le directeur sportif rennais rêve toujours de Lucas Stassin, mais l’intransigeance de l’AS Saint-Etienne le force à basculer sur un profil de joueur différent. Comme révélé hier, Breel Embolo pourrait être l’heureux élu. L’attaquant suisse n’est plus vraiment en odeur de sainteté à Monaco et prépare son départ. S’il voulait le Moyen-Orient, l’attaquant monégasque risque de devoir revoir ses plans et rester en Europe. S’il a parlé avec Habib Beye et que Loïc Désiré tente l’opération séduction, l’AS Roma, qui cherche aussi un attaquant, n’est pas loin. A suivre.
