Real Madrid : Brahim Diaz confirme pour son avenir

Il y a eu certaines rumeurs concernant Brahim Diaz et un possible avenir loin de Madrid, mais il n’en sera rien. Ces derniers jours, la presse madrilène annonçait déjà que le Real Madrid et l’international marocain travaillaient sur une prolongation de contrat. Le bail du milieu offensif expire en 2027 et la direction souhaite le récompenser.

Lors du stage madrilène à Miami, l’ancien de Manchester City et de l’AC Milan a évoqué son avenir devant les médias lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur sa prolongation : « j’ai toujours voulu être ici, et y réussir. Et je suis en train d’y parvenir, on fait de belles choses ». C’est plutôt clair.