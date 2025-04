Lorient monte en Ligue 1 !

Aussitôt descendu, aussitôt remonté. Le FC Lorient a officialisé son retour dans l’élite du football français ce samedi à l’issue de cette 31e journée de Ligue 2. Dans un match qui s’annonçait déséquilibré au classement, les Merlus ont battu la lanterne rouge et déjà condamnée à la relégation en National, le Stade Malherbe Caen (3-0). Mais pour valider cette montée, il fallait également compter sur un faux pas du FC Metz sur la pelouse de Pau ce samedi soir.

Le club du Morbihan ne peut plus être rejoint par le 3e du classement et sera de retour en Ligue 1 la saison prochaine. C’était son objectif du début de saison où pas mal de choses ont changé, à commencer par l’entraîneur. Olivier Pantaloni a pris la suite de Régis Le Bris avec qui les relations étaient polaires avec la direction. Le coach corse a également remis un peu de calme dans le vestiaire et a pu compter sur le meilleur effectif du championnat pour obtenir cette remontée.

Un succès construit sur les bons résultats à la maison

Lorient ne sera resté qu’une seule saison en Ligue 2, affichant sa supériorité tout au long de cet exercice, notamment à domicile où il a engrangé 40 points sur 45. Sous l’impulsion du jeune Eli Junior Kroupi (18 ans) et de ses 20 buts (meilleur buteur de Ligue 2), lequel va définitivement rejoindre Bournemouth en juillet, mais aussi de Sambou Soumano (12 buts), d’Aiyegun Tosin (7 passes décisives) le meilleur passeur du championnat, ou encore du capitaine Laurent Abergel (5 passes décisives), les Merlus ont pris la tête en décembre pour ne plus jamais la lâcher.

Sans être forcément brillants mais avec un collectif cohérent, ils sont parvenus à laver l’affront d’un exercice raté l’an passé en Ligue 1. À deux journées de la fin et avec un trois points d’avance sur le PFC, lequel est lui bien parti pour l’accompagner à l’étage supérieur, Lorient visera le titre. Ça serait seulement le second de son histoire après celui de 2020. Olivier Pantaloni quant à lui devient un homme rodé aux montées, puisqu’il réalise cette performance pour la troisième après 2011 et 2022 avec l’AC Ajaccio.