Le Paris FC annonce son nouveau stade

Le Paris FC confirme qu’il entre dans une nouvelle ère. Racheté par la famille Arnault et Red Bull, le club francilien se modernise. Et en attendant de voir ses prochains mouvements sur le mercato, le PFC va, comme prévu, quitter le stade Charléty. Comme cela était attendu, la formation de la capitale va désormais évoluer à partir de la saison prochaine juste en face du PSG ! En effet, le PFC jouera sur la pelouse du stade Jean-Bouin, qui accueille déjà les matches de l’équipe de rugby du Stade Français.

La suite après cette publicité

«L’écrin de Jean-Bouin va devenir, dans les mois à venir, une des places fortes du sport dans la capitale, accueillant à la fois des matchs de rugby du Stade Français Paris et de football pour le Paris FC. Le Stade Français Paris et le Paris FC annoncent ainsi être parvenus à un accord qui fera de Jean-Bouin le stade domicile du Paris FC, dès le début de la saison 2025-2026 et a minima jusqu’en 2029, le Stade Français demeurant naturellement le club résident et l’utilisateur principal. Les deux clubs s’associent pour remercier la Mairie de Paris, le Préfet de Police de Paris, ainsi que les Ligues Professionnelles de Rugby et de Football, pour leur concertation et les efforts déployés, afin de rendre ce projet réalisable», peut-on lire sur le communiqué publié par le PFC.

Tout le monde est gagnant

L’information a été confirmée par les rugbymen du Stade Français, ainsi que par la Mairie de Paris, qui s’en frotte les mains. Propriétaire du stade Jean-Bouin, la Ville se réjouit à l’idée de voir son antre accueillir l’ambitieux projet du PFC, tout en conservant un club de rugby attractif. De son côté, Antoine Arnault, le patron du PFC, a également commenté cette décision sur le site officiel de l’actuel deuxième du classement de Ligue 2.

La suite après cette publicité

« Parvenir à cet accord pour jouer à Jean-Bouin dès la saison prochaine était une priorité pour ma famille afin d’offrir à nos supporters, aux partenaires et aux spectateurs un cadre parfait pour voir évoluer les équipes du Paris FC. Dans ce nouvel écrin, le club débutera une nouvelle ère tout en ayant à cœur de bien finir d’écrire l’histoire pour cette dernière saison à Charléty. Je tiens à remercier personnellement le Dr Hans-Peter Wild et Thomas Lombard avec qui nous sommes parvenus à un accord qui, j’en suis certain, ravira les joueurs et les supporters de rugby et de football. »