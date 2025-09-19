Ligue 2 : les débuts compliqués de Montpellier et Zoumana Camara

Dix-huitième avec 16 points en 34 matches, 18 de moins que le premier non relégable et 79 buts encaissés, le Montpellier HSC a vécu une saison 2024/2025 entre le clownesque et le dramatique. Après avoir touché le fond, le club présidé par Laurent Nicollin voulait mieux rebondir et ainsi se préparer au mieux pour la Ligue 2. Et c’est d’ailleurs dans cette optique que le nouveau coach Zoumana Camara a été nommé le 8 avril dernier pour déjà s’adapter à l’équipe et ainsi pouvoir mieux se perfectionner pour l’exercice 2025/2026. «C’est l’un des premiers clubs à avoir empêché le titre au PSG sous l’ère QSI. Je veux redonner cet état d’esprit et les valeurs pour les supporters. Je suis le troisième entraîneur de la saison, j’en ai conscience, mon management sera participatif», annonçait le coach de 46 ans peu après sa nomination.

Terminant la saison avec un groupe qui n’allait pas être le même pour l’exercice en cours, l’ancien défenseur central a vu une vague de départs. Ainsi, Joris Chotard (Brest), Othmane Maama (Watford), Tanguy Coulibaly (Samsunspor), Jordan Ferri (Sampdoria), Birama Touré (Manisa FK) ou encore Benjamin Lecomte (Fulham) on était vendu quand Modibo Sagnan (Rizespor) a été prêté. À cela s’ajoutent les fins de contrats de sept joueurs avec Kiki Kouyaté (Antwerp), Issiaga Sylla (Asteras), Falaye Sacko (Netchi), Belmin Didzarevic (Velez Mostar), Wahbi Khazri (libre), Dimitry Bertaud (libre) et Nikola Maksimovic (libre). Prêtés Bamo Meïté (Olympique de Marseille), Rabby Nzingoula (Strasbourg) et Andy Delort (MC Alger) ont plié bagage. Ainsi 16 éléments importants du groupe professionnel ont quitté le navire. Et Montpellier a dû se renforcer à prix réduit.

Montpellier a eu du mal au démarrage

Ainsi, seulement 500 000 euros ont été déboursés pour le moment avec le prêt de Nathanaël Mbuku en provenance d’Augsbourg. Précieux dans la promotion de Saint-Étienne il y a deux ans, l’ailier congolais de 23 ans est un joli ajout. Le défenseur central Julien Laporte arrivé de Lorient et le buteur Alexandre Mendy arrivé de Caen ont l’habitude de la Ligue 2 et sont venus pour apporter de l’expérience. Même chose pour le gardien Mathieu Michel arrivé de l’AC Ajaccio. À cela s’ajoutent cinq jeunes avec les recrutements libres d’Everson Junior (AC Ajaccio) et Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marseille). De leur côté, Ayanda Sishuba (Stade Rennais), Victor Orakpo (OGC Nice) et Naoufel El Hannach (Paris Saint-Germain) sont arrivés en prêt. Renforcé à chaque ligne, Montpellier dispose d’un effectif de qualité surtout avec cet objectif de la remontée en Ligue 1. On compte également des joueurs de qualité comme Yaël Mouanga, Becir Omeragic, Theo Sainte-Luce, Christopher Jullien, Lucas Mincarelli, Téji Savanier, Khalil Fayad ou encore Enzo Tchato qui sont restés cet été.

Mais l’alchimie tard à se trouver pour le moment. Si la préparation a été bonne avec 4 victoires (1-0 contre Istres, 3-0 face à Aubagne, 1-0 contre Bastia et 4-1 face à Châteauroux) en 5 matches (une défaite 2-0 contre Rodez), la reprise du championnat est moins évidente. Alternant entre 4-2-3-1 et 3-4-3, Zoumana Camara cherche la bonne formule et son équipe ne compte qu’une seule victoire (2-1 contre le promu Le Mans) en cinq matches pour deux nuls et deux défaites. Avec 5 points en autant de rencontres, Montpellier est pour le moment quatorzième avec un point de plus que le barragiste Le Mans. Une entame d’exercice qui tranche avec l’AS Saint-Étienne (1er, 11 points) et le Stade de Reims (2e, 6 points), les deux autres relégués. Deux équipes qui ont eu plus de moyens pour recruter certes, mais cela n’explique pas tout. Montpellier a notamment du mal dans la zone de vérité avec seulement quatre buts inscrits et Zoumana Camara n’exclut pas l’arrivée d’un joker : «la carte joker est étudiée. Tanguy (Coulibaly ndlr) est parti après le mercato. Si cela avait été fait dans la période de mercato, peut-être que l’on aurait fait quelqu’un. Il y a l’option de faire un joker, on l’étudie. On se laisse cette option, pourquoi pas.»

Ces problèmes offensifs plombent Montpellier en ce début de saison et Zoumana Camara en est bien conscient comme il l’a confié dans des propos recueillis par le Midi Libre lundi dernier après la défaite 1-0 contre Guingamp : «une entame de match encore ratée ? Effectivement, même si je pense que sur celle-ci, l’entame était quand même meilleure que certaines de nos premières mi-temps. Après, on flirte avec le manque de justesse et un petit peu de fébrilité, je trouve. Et puis, comme à l’accoutumée, des deuxièmes mi-temps, avec les mêmes joueurs, le même système, une équipe complètement différente qui montre un visage beaucoup plus conquérant, qui arrive à jouer un peu plus libéré, qui a une certaine maîtrise, sauf qu’on ne peut pas toujours trouver la faille. Il a manqué cette justesse pour pouvoir arracher un nul qui, je pense, n’aurait pas été volé aujourd’hui.» Ce samedi contre Bastia, il faudra régler ce manque d’efficacité et essayer d’installer une dynamique. Situé à cinq points du Red Star qui est deuxième et qui est le plus proche promu provisoire, Montpellier n’est pas dans l’urgence, mais il faudra trouver assez rapidement la bonne alchimie.