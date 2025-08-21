Menu Rechercher
Auxerre : Lassine Sinayoko en route pour Lens

Le RC Lens tient enfin son numéro 9. Selon les dernières informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de confirmer, un accord a été trouvé entre la direction des Sang et Or et Auxerre pour le transfert de Lassine Sinayoko, buteur lors de la première journée de Ligue 1.

🔥Lassine Sinayoko en route pour Lens. Opération qui devrait coûter 6,5 M€ + 1,5 M€ de bonus
💰le RC Lens prépare une offre de 6,5 M€ pour Lassine Sinayoko 🇲🇱

🎯discussions en cours entre Jean-Louis Leca et l'AJA

🔥Caliente
Si des détails sont encore à régler pour trouver un accord total entre les différentes parties, tous les voyants sont aujourd’hui au vert et le joueur est lui d’accord pour rejoindre le nord de la France. D’après nos indiscrétions, le montant de l’opération sera le suivant : 6,5 + 1,5 M€ de bonus.

