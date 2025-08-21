Ligue 1
Auxerre : Lassine Sinayoko en route pour Lens
Le RC Lens tient enfin son numéro 9. Selon les dernières informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de confirmer, un accord a été trouvé entre la direction des Sang et Or et Auxerre pour le transfert de Lassine Sinayoko, buteur lors de la première journée de Ligue 1.
Sébastien Denis @sebnonda – 21:00
🚨#RCLens 🔴🟡Voir sur X
🔥Lassine Sinayoko en route pour Lens. Opération qui devrait coûter 6,5 M€ + 1,5 M€ de bonus
🔥Lassine Sinayoko en route pour Lens. Opération qui devrait coûter 6,5 M€ + 1,5 M€ de bonus
Si des détails sont encore à régler pour trouver un accord total entre les différentes parties, tous les voyants sont aujourd’hui au vert et le joueur est lui d’accord pour rejoindre le nord de la France. D’après nos indiscrétions, le montant de l’opération sera le suivant : 6,5 + 1,5 M€ de bonus.
