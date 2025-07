Le Real Madrid veut boucler 3 recrues !

Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, la presse ibérique comme les supporters étaient plutôt contents et rassurés. Les idées et le style de jeu proposés par le technicien espagnol séduisaient. Mais la correction reçue mercredi soir face au Paris Saint-Germain en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs a tout chamboulé. Les certitudes se sont envolées, les critiques ont fusé. Et l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’a pas été épargné. Certains lui ont notamment reproché sa composition de départ puisqu’il avait choisi d’aligner Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. Un choix qui n’a pas du tout été payant.

C’est imminent pour Alvaro Carreras

Mais l’ancien milieu de terrain n’est pas le seul à être blâmé. Les joueurs, notamment les stars de l’équipe, sont pointés du doigt. Ils auront trois semaines de repos pour réfléchir et revenir avec un état d’esprit différent. De son côté, Xabi Alonso et ses dirigeants vont plancher sur les façons d’améliorer l’équipe. Cela passera par le mercato. Cet été, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold sont déjà arrivés. Le premier nommé a fait bonne impression durant le tournoi, pendant que le second a pris ses marques avec plus ou moins de difficultés.

Xabi Alonso attend aussi avec impatience l’arrivée de Franco Mastantuono, dont il est un grand fan et sur lequel il compte bien s’appuyer. Mais le coach espagnol souhaite encore plusieurs renforts cet été. Pour le poste de latéral gauche, Alvaro Carreras est la priorité. Si Fran Garcia a marqué des points durant la Coupe du Monde des Clubs selon certains suiveurs madrilènes, les Merengues souhaitent boucler la signature du joueur de Benfica. AS assure que son arrivée est imminente. Le journaliste Fabrizio Romano indique, lui, qu’il va bien signer à Madrid pour 50 M€, soit le montant de sa clause libératoire.

Xabi Alonso veut un milieu

Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu payeront son transfert en plusieurs versements. Il pourrait même être officialisé ce vendredi. Toujours en défense, un secteur de jeu où les Madrilènes sont faibles ces derniers mois, la piste menant à Ibrahima Konaté (Liverpool) est toujours d’actualité. Nous vous avons expliqué sur notre site que l’international tricolore souhaite quitter les Reds dans un an à la fin de son contrat. La Cadena SER confirme en ajoutant que le Real Madrid aimerait refaire un coup à la Mbappé ou à la TAA. Mais AS indique toutefois ce vendredi que le Français peut venir dès cet été.

Enfin, Xabi Alonso a fait connaître sa priorité à sa direction. Selon la Cadena SER, il souhaite l’arrivée d’un milieu de terrain, plutôt défensif. Le tournoi aux États-Unis lui a permis de voir de plus près l’effectif et il en est arrivé à la conclusion qu’il faut absolument mettre la main sur un joueur pour solidifier l’entrejeu. Même si Arda Güler a pu enchaîner les minutes sous ses ordres et qu’il compte sur lui, le nouveau coach madrilène veut un élément supplémentaire dans ce secteur de jeu. D’autant que Luka Modric s’en est allé. Dans le même temps, Xabi Alonso va devoir gérer les départs éventuels. Si le sort de Rodrygo est scellé, il va trancher entre Endrick et la surprise Gonzalo Garcia. Les prochains jours s’annoncent chauds à Madrid.