OM - OGC Nice : l’arbitrage au centre de toutes les polémiques

L’OM a le droit d’être frustré ce soir. Réduit à dix juste avant la pause à la suite du second jaune reçu par Faris Moumbagna, le club phocéen a fait mieux que tenir la dragée haute à l’OGC Nice mais n’a pu faire mieux que match nul 2-2. Malgré cette infériorité numérique, et avant cela l’ouverture du score de Moffi, les Olympiens ont dominé le Gym. Ils sont revenus, ont pris l’avantage en seconde période avant de voir Bard égaliser à son tour, et ont eu les occasions pour l’emporter sur la fin.

Le raid de Pierre-Emerick Aubameyang aurait mérité meilleur sort avec cette finition sur la barre transversale dans le temps additionnel. Jonathan Clauss a exprimé sa frustration à la fin de la rencontre. L’arbitrage n’était pas en reste. Il y a d’abord eu ces deux avertissements distribués à Moumbagna pour excès d’engagement qui a mis le feu aux poudres. Cela a occasionné quelques scènes tendues à la pause, notamment entre Ghislain Printant et Francesco Farioli, mais également entre Benatia et M. Pignard, officiel du soir.

Un rouge et un penalty qui font polémique

Le conseiller de Pablo Longoria s’est rendu devant le vestiaire de l’arbitre pour lui demander des explications. «Le rouge de Moumbagna ? C’est fait, c’est fait, regrettait pour sa part Jean-Louis Gasset en conférence de presse. Ça ne paraissait pas une agression, de loin. J’ai vu Mehdi à la mi-temps qui m’a dit que ce n’était pas mérité.» «Le rouge n’est pas mérité du tout, c’est une erreur de M. Pignard», confirmait Frédéric Antonetti aux commentaires ce soir sur Canal+. Ça n’est pas tout. Après l’expulsion, une autre action est au cœur des débats, le penalty concédé par Mohamed-Ali Cho sur Leo Balerdi.

L’ancien Angevin semblait pourtant avoir dégagé proprement mais son pied est retombé sur celui de l’Argentin, qui s’est écroulé dans la surface niçoise. «Le penalty est sévère même si on aurait dû faire mieux à onze contre dix, reconnaissait Melvin Bard. Lésé ? Oui et non car on ne va pas se cacher derrière les erreurs, c’est le foot.» Même discours pour Farioli en conférence de presse. «L’arbitre a fait un très bon match. Même si c’est dommage qu’il y ait ce pénalty. Il a vu les images à la Var. On les a tous vues. Mais sur l’ensemble de la partie il a été a la hauteur.» Beau joueur, même si tout le monde n’était pas de cet avis…