Ligue 1 : l’OM et Nice se neutralisent, Monaco retarde le sacre du PSG

Deux affiches au parfum d’Europe. Dans le prolongement de la victoire éclatante du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lorient, quatre autres équipes étaient attendues sur le pont, ce mercredi, à l’occasion des matchs en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Ainsi, l’Olympique de Marseille était aux prises avec son voisin niçois à l’Orange Vélodrome. Au ralenti ces dernières semaines avec un seul point pris sur ses 4 dernières sorties, l’OM ne devait pas se louper devant son public pour espérer recoller au top 6. Mais face à des Niçois requinqués depuis fin mars, la tâche s’annonçait périlleuse. Les Marseillais en prenaient d’ailleurs rapidement conscience suite à l’ouverture du score de Moffi, à la conclusion d’une belle action niçoise dans la surface adverse, après seulement 13 minutes de jeu (0-1). Loin de se laisser abattre par ce but azuréen, l’OM repartait la fleur au fusil. Si Dante retardait l’échéance en enlevant une balle de but à Harit, l’arrière-garde des Aiglons finissait par s’incliner sur une demi-volée magistrale de Clauss (1-1, 31e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 69 30 47 20 9 1 73 26 2 Monaco 58 30 18 17 7 6 56 38 3 Brest 53 30 15 15 8 7 44 29 4 Lille 52 30 17 14 10 6 43 26 5 Nice 48 30 9 13 9 8 33 24 Voir le classement complet

Dans une fin de premier acte intense, les occasions allaient d’un camp à l’autre. Auteur d’une parade salvatrice à bout portant devant Sanson, Lopez maintenait les siens à flot avant que ces derniers ne soient réduits à dix contre onze suite à un second avertissement de Moumbagna pour un excès d’engagement (45e+2). À l’heure où Nice poussait pour prendre l’avantage à l’image de ce but de Boga refusé pour une position de hors-jeu (49e), c’est finalement l’OM qui forçait son adversaire à commettre l’irréparable au retour des vestiaires. En retard sur Balerdi, Cho concédait un penalty transformé in extremis par Aubameyang (2-1, 56e). Devant au tableau d’affichage, l’OM marquait le coup. À force de trop reculer, le club phocéen rompait à son tour, Bard remettant les compteurs à zéro d’une frappe lointaine (2-2, 72e). Si les assauts des Aiglons se répétaient, l’OM était toutefois plus proche du hold-up. Au terme d’un raid solitaire, Aubameyang touchait à son grand désarroi la transversale de Bulka (90e+3). Conséquence, l’OM et Nice se quittaient sur un score de parité.

Monaco prolonge sa belle série, Lille reste au pied du podium

En parallèle, l’AS Monaco affrontait Lille. À Louis II, l’enjeu était de taille pour les deux formations. Comptant trois points d’avance sur son adversaire du soir au coup d’envoi, les hommes d’Adi Hütter pouvaient pratiquement s’assurer une qualification pour la prochaine Ligue des Champions en cas de résultat favorable. A l’inverse, la défaite aurait propulsé les Dogues sur la seconde marche du podium. Surfant sur une incroyable dynamique (trois victoires consécutives en championnat), le club princier se faisait peur d’entrée de jeu. Lancé dans la surface, Gudmundsson manquait néanmoins de tranchant face à Majecki (2e). Vigilant sur sa ligne, le portier polonais s’employait à nouveau pour empêcher Vanderson de marquer contre son camp (15e). Bousculés par cette entame de match conquérante des Nordistes, les Monégasques sortaient la tête de l’eau. Portant l’estocade plein axe, Minamino voyait sa tentative frôler la transversale de Chevalier (21e). Même son de cloche pour Haraldsson qui ratait de peu la cible avant la pause (42e).

Au retour des vestiaires, Lille démarrait très fort. Mais une fois encore, le réalisme fuyait aux hommes de Fonseca à l’image de cette tête de Gudmundsson qui heurtait le montant droit de Majecki (48e). Dans la foulée, Ben Yedder répondait au Suédois en forçant Chevalier à sortir rapidement sur lui avant que ce dernier se dresse sur la route d’Akliouche (55e). Dominateur, Monaco maintenait la pression sur la cage nordiste et finissait par être récompensé. Profitant d’une mauvaise relance de Bouaddi, Fofana transperçait la défense nordiste avant d’ajuster d’un tir précis et puissant Chevalier pour décanter la situation en faveur des Asémistes (1-0, 61e). Devant au tableau d’affichage, Monaco maintenait le cap dans l’optique de se mettre à l’abri. Refusant d’abdiquer, Chevalier écœurait une nouvelle fois Ben Yedder pour préserver un mince espoir à son équipe de revenir dans le match (69e). En vain puisque Lille concédait sa première défaite depuis le 25 février en championnat. En face, Monaco fait un grand pas vers la Ligue des Champions.

