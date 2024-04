OM - Nice : tensions à la mi-temps entre Ghislain Printant et Francesco Farioli

À la lutte pour l’Europe l’an prochain, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice s’affrontaient à l’Orange Vélodrome, ce mercredi, dans un match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Dans un match ouvert avec des occasions de part et d’autre, cette confrontation n’a débouché sur aucun vainqueur et les deux équipes se sont donc quittées sur un score de parité (2-2). Toutefois, le scénario aurait pu virer à la catastrophe pour l’OM, qui a évolué à dix contre onze suite à l’expulsion de Faris Moumbagna avant la pause.

La suite après cette publicité

C’est d’ailleurs en lien avec le geste du Camerounais, coupable d’un excès d’engagement sur un joueur du Gym, que les esprits se sont échauffés à la pause notamment entre Ghislain Printant, l’adjoint de Jean-Louis Gasset, qui est monté dans les tours avec l’entraîneur azuréen, Francesco Farioli. «C’est l’Italien qui arrête pas de parler, il va falloir le calmer ! Dis-lui à ton entraîneur qu’il se calme, il faut qu’il s’occupe de son équipe, d’accord? Parce que s’il veut faire le beau, il le fera mais on sera là», a lâché Printant, visiblement agacé par la réaction du banc niçois au sujet du cas Moumbagna.