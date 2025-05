Mercato OM : une offre est en préparation pour Leonardo Balerdi

« J’essaie de trouver la motivation. À certains moments, on a pu se dire que c’était fini avec l’OM, mais ce n’était pas ma mentalité. Je me disais que j’allais renverser la situation, donner quelque chose à l’OM. J’ai toujours dit que j’aimerais donner un titre à l’OM, mais aussi en termes d’argent (sur un futur transfert), comme ça le club progresse. Je veux que le club progresse et je veux bien finir à l’OM ». Tels étaient les propos de Leonardo Balerdi dans "Les rendez-vous Grand Central, spécial OM" en mars dernier.

Depuis, l’avenir du défenseur argentin a été au cœur de nombreuses rumeurs. Alors que le Bayern Munich serait attentif à sa situation, la presse italienne a dévoilé l’existence d’une offre de 20 millions d’euros de l’AS Roma pour le joueur de 26 ans. Mais l’OM, via médias interposés, a tenu à monter au créneau pour démentir. « 20 millions pour Balerdi ? Oui c’est possible, mais seulement en échange de son orteil gauche », confiait une source proche du club à La Provence fin mars.

Une offre en préparation

Ce lundi, la presse anglaise y va de ses informations et The Sun explique que l’ancien du Borussia Dortmund est la priorité d’une nouvelle équipe : Leeds. Le club de Championship - promu en Premier League pour la saison à venir - fait partie des principales cibles de la direction pour se renforcer en vue de ce retour dans l’élite du football anglais. Des scouts se sont déjà déplacés en France pour superviser le joueur en Ligue 1, qui est considéré comme un potentiel renfort de choix pour les ambitions du club, qui ne veut logiquement pas faire l’ascenseur.

Le média anglais va jusqu’à préciser que le club anglais prépare même son offre. Et on le sait, les formations britanniques ne manquent pas de moyens. Récemment, RMC Sport indiquait que l’Olympique de Marseille ne fermait pas forcément la porte à un départ, mais qu’il faudrait mettre 45 millions d’euros sur la table pour le recruter, faisant au passage de lui la plus grosse vente de l’histoire de l’écurie phocéenne. On imagine aussi que Roberto De Zerbi aura son mot à dire dans cette histoire. Affaire à suivre…