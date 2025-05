OM : la métamorphose explosive d’Amine Gouiri se poursuit !

L’arrivée d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal a marqué un tournant dans la dynamique offensive du club phocéen. En quête d’un attaquant capable d’apporter de la variété et de la fluidité dans le dernier tiers, l’OM a trouvé en Gouiri un joueur à la fois technique, mobile et intelligent dans ses déplacements. Depuis son arrivée, il s’est rapidement intégré au schéma de jeu mis en place par Roberto De Zerbi, apportant du liant entre le milieu et l’attaque. Sa capacité à combiner, à décrocher et à se projeter vers l’avant a permis à l’OM de retrouver une animation offensive plus équilibrée, moins dépendante des éclairs individuels. Contre Lille, son activité constante et ses prises d’initiatives ont été précieuses pour étirer le bloc lillois et créer des brèches. Déjà auteur d’un triplé face au Stade Bretois le weekend dernier, le natif de Bourgoin-Jallieu a continué à briller dans cette affiche tant attendue contre le LOSC, lors de la 32e journée de Ligue 1.

Au-delà de l’aspect tactique, la signature de Gouiri a aussi eu un impact psychologique fort dans le vestiaire marseillais. Dans une période délicate marquée par des blessures et une irrégularité chronique en première partie de saison, son arrivée a envoyé un message clair : celui d’une ambition renouvelée. Ce renfort offensif a redonné de la confiance au groupe, mais aussi aux supporters, qui attendaient un joueur capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Le match contre le LOSC en est une belle illustration : auteur de l’ouverture du score, Gouiri a pesé sur la défense nordiste par ses appels, sa capacité à conserver le ballon sous pression et son intelligence dans les phases de transition. En ce sens, sa contribution dépasse les statistiques brutes : il incarne un levier majeur de la remontée marseillaise au classement et de cette victoire cruciale qui relance définitivement l’OM dans la course à l’Europe. Plus encore, l’international algérien place l’OM parmi les candidats les plus probables au ticket de Ligue des Champions.

Le meilleur marseillais de 2025 ?

Depuis son arrivée à l’OM, Gouiri a disputé 12 matchs de Ligue 1, inscrivant 8 buts et délivrant 3 passes décisives, avec une moyenne de 0,67 but par match. Lors du match contre Lille hier, bien qu’il n’ait pas marqué, sa présence a été déterminante, attirant les défenseurs et créant des espaces pour ses coéquipiers. Son influence sur le jeu offensif de l’OM est indéniable, faisant de lui un atout majeur dans la quête de succès du club en cette fin de saison : «Gouiri ? Je pense qu’il commence à se rendre compte de ce numéro 9 qu’il porte sur les épaules. Il est le prototype du numéro 9, il marque, il dribble, il se déplace bien, c’est un joueur complet et une très bonne personne à la fois», a expliqué Roberto De Zerbi en conférence de presse. Mais ce n’est pas le seul à avoir encensé l’international algérien après la rencontre.

En effet, malgré le nul, plusieurs acteurs du groupe phocéen ont souligné l’importance de l’ancien Rennais et Niçois dans le collectif marseillais, à commencer par la star Mason Greenwood qui n’a pas mâché ses mots en zone mixte : «oui, on a une bonne relation, c’est un top joueur, comme vous pouvez le voir, il nous a vraiment aidés cette saison, en arrivant en janvier. Comme je l’ai dit, il marque le but ce soir, il est toujours au bon endroit au bon moment. C’est ce qu’il faut pour un attaquant à Marseille, et tout le monde le soutient aujourd’hui, car il a fait un très bon match». En tout cas, toute l’Olympique de Marseille remercie Amine Gouiri qui ne cesse de répondre présent en cette fin de saison.