L’OM ne retournera pas à Rome

« Si on retourne à Rome ? Je ne sais pas, il faut que vous demandiez aux joueurs, ils vont décider, on est une démocratie ». Voici ce que déclarait Roberto De Zerbi, dimanche soir, quelques minutes après le nul concédé par l’OM sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Deuxième du championnat, le club phocéen va finalement rester à Marseille avant les deux dernières journées.

Selon les dernières informations de RMC Sport, il n’y aura donc pas de "Ritiro" à Rome. Si certains n’étaient pas opposés à l’idée de retourner à Rome, «il a été décidé en interne qu’il ne fallait tirer sur la corde, et aussi protéger l’équilibre familial de certains joueurs en ne les privant pas une semaine de plus de leurs proches, compagne et enfants». Une chose est sûre, cette escapade italienne a largement porté ses fruits.