OM : Amine Gouiri surpasse Didier Drogba

Si l’Olympique de Marseille a calé ce dimanche soir face à Lille, concédant un match nul évitable, Amine Gouiri continue de marquer les esprits et les buts pour le club phocéen. Avec huit buts et trois passes décisives en 12 rencontres de Ligue 1 sous le maillot marseillais, il est l’un des moteurs du club dans la course à la deuxième place, et abat les records de précocité du club les uns après les autres.

Arrivé à Marseille en toute fin de mercato, Amine Gouiri est sur les temps de passage d’une légende du club : Didier Drogba. Il a même inscrit plus de buts sur ses douze premières sorties que l’international ivoirien ne l’avait fait en 2003 lors de son arrivée sur la Canebière. De quoi donner un coup de boost à l’OM dans une course effrénée à la Ligue des Champions.