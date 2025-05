Ligue 1 : le LOSC et l’OM se quittent sur un nul logique

Le match à ne pas perdre ! La rencontre de clôture de la 32e journée de Ligue 1 nous offrait un affrontement de prestige à Villeneuve-d’Ascq entre l’Olympique de Marseille, dauphin d’un Paris Saint-Germain déjà sacré champion de France avant ce week-end, et le LOSC, qui complétait le podium avant de voir l’AS Monaco et l’OGC Nice le reléguer à la cinquième place avant cette rencontre. Un choc de notre championnat qui opposait deux équipes plutôt en forme avec des Marseillais auteurs de 9 buts sur leurs deux dernières sorties en L1 (5 contre Montpellier - 5-1 - et 4 contre Brest - 4-1) et des Dogues ayant glané 12 points sur les 15 derniers possibles. Pour ce match, Bruno Genesio était privé de Diakité, suspendu, mais aussi d’Angel Gomes, Zhegrova, Tiago Santos et Ethan Mbappé, tous blessés, tandis que Roberto De Zerbi pouvait compter sur un groupe au complet.

Pourtant, cet avantage sur le papier pour les ouailles de l’Italien ne semblait pas se convertir sur la pelouse de la Decathlon Arena, les visiteurs s’offrant néanmoins l’avantage de la possession face à des nordistes bien organisés sans le ballon. Cependant, habitué à tenir le ballon, Lille n’arrivait pas à bousculer une domination certes stérile de son adversaire du soir. L’évènement du premier acte venait du pied d’Amir Murillo : le latéral droit panaméen profitait d’un bon ballon de Mason Greenwood dans le dos de la défense mais Lucas Chevalier, bien sorti de sa ligne, avait su sortir un arrêt réflexe important pour garder les siens dans le match (35e). Dans un match fastidieux, il s’agissait de la meilleure action de cette première période…

Un retour des vestiaires plus animé

La seconde période promettait des élans de révolte chez les Dogues, mais ces derniers, adeptes de la relance depuis la défense, n’étaient pas loin d’être surpris par le pressing marseillais, récompensé par la récupération d’Amine Gouiri près de la ligne de but et le face-à-face d’Adrien Rabiot perdu face à Chevalier dans un angle fermé (51e). Une minute plus tard, l’entrant Osame Sahraoui lançait Jonathan David qui trompait Geronimo Rulli d’un ballon entre les jambes de l’Argentin. Pour autant, ce dernier a sûrement été soulagé de voir le juge de touche lever son drapeau pour une position illicite du Canadien (52e). À la suite d’un bon mouvement venu de la gauche, l’OM voyait enfin ses efforts récompensés avec l’ouverture du score signée l’inévitable Gouiri, esseulé dans l’axe pour reprendre le centre de Rabiot, lancé de loin par Ulisses Garcia (0-1, 57e). L’Algérien inscrivait alors son 11e but de la saison en Ligue 1, son 8e depuis son arrivée sur la Canebière l’hiver dernier.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 78 32 +52 24 6 2 85 33 2 Marseille 59 32 +23 18 5 9 67 44 3 Monaco 58 32 +24 17 7 8 61 37 4 Nice 57 32 +21 16 9 7 60 39 5 Lille 57 32 +17 16 9 7 50 33 6 Strasbourg 57 32 +14 16 9 7 53 39 7 Lyon 54 32 +19 16 6 10 63 44 8 Lens 48 32 -1 14 6 12 37 38 Voir le classement complet

Et alors qu’on assistait à un jeu soporifique de la part des Lillois, Rulli à lui seul relançait les pensionnaires de Pierre-Mauroy : à la suite d’une relance hasardeuse du portier argentin, David a contré le ballon de la tête pour trouver Matias Fernandez-Pardo. Le Belge ne se faisait pas prier pour crucifier le dernier rempart phocéen (1-1, 75e). Une égalisation qui réveillait les hommes de Bruno Génésio, en témoigne la reprise lointaine de David, légérement au-dessus de la transversale de Rulli (78e). Finalement, malgré quelques tentatives de part et d’autres, le score n’a plus évolué. Au classement, ce match nul n’arrange personne, si ce n’est les autres prétendants aux places qualificatives pour la Ligue des champions. Marseille reprend sa 2e place devant Monaco et Lille devance Strasbourg à la différence de buts. Désormais, cinq équipes se tiennent en deux points, la course à la C1 est plus que relancée à deux journées de la fin de la saison…