OM : Iliman Ndiaye voulait rester à Sheffield

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Recruté à Sheffield United pour 17 M€, Iliman Ndiaye ne sera resté qu’une seule saison à l’OM. Il a eu le temps de disputer 46 rencontres toutes compétitions confondues pour inscrire 4 buts et délivrer 5 passes décisives avant de repartir pour l’Angleterre. L’été dernier, c’est à Everton qu’a rebondi l’attaquant en échange d’un transfert de 18 M€. À 25 ans, l’international sénégalais revit (9 réalisations en 34 matchs TCC) mais il n’oublie pas non plus son année sur la Canebière, qui restera gravée dans sa mémoire à plus d’un titre.

La suite après cette publicité

«Le contexte était difficile, les changements de coachs…» retrace-t-il à Canal+ Sport Afrique et affirme même qu’il ne souhaitait pas vraiment venir à l’OM à l’été 2023. «Je suis venu à Marseille et ça s’est fait rapidement. Les gens le savent. Je voulais rester à Sheffield et après à Marseille, tout était (il claque des doigts). La pré-saison n’a pas été très bonne. J’ai enchaîné les matchs mais on ne s’est pas qualifié en Ligue des Champions. C’était un coup dur pour nous. L’année a été difficile sur tous les aspects.»