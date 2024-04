Habib Beye ouvre la porte à l’Olympique de Marseille !

C’était pressenti depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. En dépit d’une défaite essuyée sur ses terres face à Dijon (2-0), le Red Star, leader incontesté de National avec 10 unités d’avance sur son dauphin Niort (2e avec 52 points au compteur), a été promu en deuxième division vendredi dernier, et ce, à quatre journées du terme du championnat. Même si elle dispose encore de plusieurs cartouches pour sécuriser sa première place et ainsi aller chercher le titre tant attendu par ses supporters, la formation audonienne retrouvera la Ligue 2, quelques années après l’avoir quitté.

Si le club de la banlieue parisienne a pu profiter d’un nouvel élan financier depuis son rachat par le fonds 777 Partners pour atteindre ses objectifs, Habib Beye est loin d’être étranger à cette réussite, lui qui a effectué ses premiers chez les pensionnaires du Stade Bauer et auteur d débuts prometteurs dans la peau d’un entraîneur. À ce titre, une question demeure sur l’avenir du technicien sénégalais : sera-t-il encore présent sur le banc du Red Star la saison prochaine ? Présent sur les antennes de RMC la semaine passée, son président avait, à ce sujet, rappelé sa volonté de conserver son coach, en fin de contrat en juin prochain.

Habib Beye ne refusera pas l’OM !

«Tout le monde a la volonté de garder Habib Beye. Je n’ai pas voulu qu’on se remette dans une situation de signature de contrat ou de pression au milieu de saison parce que maintenant qu’il a donné ses trois ans au club et l’a mis au niveau souhaité, il a le droit d’être libre pour gérer sa carrière mais aussi pour nous rechoisir et, dans ce cas, ce serait un mariage d’amour», déclarait Patrice Haddad. Dans la lignée des déclarations de son dirigeant, celui qui endosse également le rôle de consultant pour Canal+ n’a pas caché son envie d’évoluer à court terme en Ligue 1, là où de nombreux prétendants se sont déjà renseigné à son sujet, à l’image de l’Olympique Lyonnais en début de saison.

Malgré tout, l’attachement entre le principal intéressé et l’Olympique de Marseille, club avec lequel il a porté les couleurs entre 2003 et 2007 (174 apparitions, 2 buts), demeure très profond. C’est en ce sens que le natif de Suresnes a évoqué la possibilité de prendre les commandes du club phocéen avec un grand enthousiasme. «On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ?», a-t-il indiqué dans «Génération After» sur RMC. Bien que son choix de voler vers de nouveaux horizons n’ait pas encore été acté, sans doute dans l’attente d’en savoir un peu plus sur le projet à long terme du club et de ses investisseurs américains, la question devrait être tranchée avant la fin du championnat. Pour rappel, Reims et Lens restent aussi très attentifs à la situation du coach de 46 ans.