OM : un départ de taille se précise au sein de la direction

Ça bouge en interne à l’OM. Alors qu’il est actuellement en lutte pour une place en finale de Ligue Europa contre l’Atalanta (1-1, match aller) et toujours en course pour obtenir une place européenne en fin de saison, le club marseillais ne devrait plus être dirigé par Stéphane Tessier. Selon les informations de La Provence, confirmée par nos soins, le directeur général de l’OM se dirige vers un départ du club à la fin de la saison.

Une décision qui fait notamment suite à un certain nombre de désaccords tout en haut de la pyramide, notamment avec Pablo Longoria. En février dernier, le président olympien avait déjà tenté de tempérer les rumeurs de tensions entre lui et Stéphane Tessier. «Parfois l’entourage modifie la vérité, car il cherche à diviser. Stéphane Tessier, c’est moi qui l’ai choisi et j’ai confiance en lui.», avait-il expliqué en conférence de presse.

Des désaccords avec Pablo Longoria mais pas seulement…

Mais ces désaccords ne sont pas l’unique raison de son départ puisqu’elle s’expliquerait aussi par des raisons familiales qui ont éloigné l’actuel directeur général de l’OM ces dernières semaines. Nommé directeur général l’automne 2023, après être arrivé au club en mars 2022, Stéphane Tessier avait travaillé fort pour structurer le club et avait mis en place une équipe de direction pour entourer Pablo Longoria.

Son travail est d’ailleurs reconnu par Longoria et l’actionnaire Frank McCourt puisqu’il a contribué à réduire le déficit du club et a amorcé des projets stratégiques dans le futur du club. La Provence ajoute également qu’il pourrait s’agir d’un premier pas vers la formation d’un nouvel organigramme que Frank McCourt souhaiterait mettre en place afin de conforter Pablo Longoria à son poste de président. Une nouvelle ère dans le but de redonner toute la confiance au président après la crise en coulisses traversée en début de saison.