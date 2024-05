L’attitude de Cristiano Ronaldo scandalise l’Arabie saoudite

Ce samedi soir, Al-Nassr affrontait Al-Wehda dans le cadre de la 30e journée de Saudi Pro League. L’occasion pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo de conforter leur deuxième place au classement et de toujours rêver un tout petit peu du titre alors qu’Al-Hilal est loin devant et ne semble pas vouloir céder ce titre cette année. Dans cette rencontre, Al-Nassr n’a d’ailleurs fait qu’une bouchée de son adversaire du soir avec une large victoire 6-0. Et forcément qui dit festival offensif dit aussi un Cristiano Ronaldo buteur.

L’international portugais s’est illustré avec un nouveau triplé dans ce match, portant son total à 32 buts en 27 matches (avec 10 passes décisives). Des statistiques XXL qui ont de quoi faire rêver les supporters du club saoudien. Mais pourtant, depuis plusieurs jours maintenant, Cristiano Ronaldo est sous le feu des critiques. Ce dimanche, il n’est pas épargné par la presse saoudienne. C’est l’attitude du Portugais qui est pointée du doigt et notamment ses nombreux accès de colère lors des rencontres. Récemment, CR7 avait été exclu après un vilain geste contre un adversaire.

Des gestes violents non sanctionnés

Ce samedi lors du match, il a été coupable d’un geste aussi violent lors d’un corner puisqu’il a placé discrètement un coup à un adversaire au niveau de sa gorge. Et si l’arbitre du match n’a pas sanctionné l’ancien du Real Madrid, ce geste a eu le dont d’agacer dans les médias. «Griffer le cou du joueur avec l’ongle de son pouce ! Quelle faute le joueur a-t-il commise pour se faire griffer le cou ?!» a lancé le journaliste Abdulaziz Al-Hadlaq après la rencontre. Même son de cloche pour le journaliste Ammar Hamad Al Ammar d’Al-Jazirah qui fustige CR7 après ce match. «Ce joueur continue de courir et de s’amuser sans aucune sanction… mouvements sales, agressions, violences verbales, coups, comportement honteux, indiscipline… notre commission de discipline est dans un profond sommeil.»

En effet, cette saison, malgré plusieurs gestes qui auraient mérité des sanctions, Cristiano Ronaldo a été plutôt épargné puisqu’il n’a écopé que de quatre cartons jaunes en 40 matches (en plus du rouge). Et l’indulgence dont il semble bénéficier fait grincer des dents. «On a l’impression qu’ils (les arbitres) ne veulent pas se tromper avec Cristiano Ronaldo», a également lancé Walid Al-Farraj, célèbre journaliste lors de son émission «Action contre Walid». Malgré ses statistiques XXL, CR7 ne fait donc pas l’unanimité en Arabie saoudite alors que son club va encore réaliser une saison blanche.