N’Golo Kanté est toujours aussi fort d’après Seko Fofana

Arrivé en Arabie saoudite l’été dernier en provenance de Lens, Seko Fofana a déjà connu deux clubs en Saudi Pro League. Après une expérience mitigée à Al-Nassr, l’Ivoirien a été prêté à Al-Ettifaq FC. Le joueur formé à Manchester City côtoie dans son championnat Karim Benzema, Sadio Mané et N’Golo Kanté. La semaine dernière, il a d’ailleurs affronté l’ancien Blues, dans une rencontre qui s’était soldée par une victoire facile d’Al-Ettifaq (0-5). Pour autant, Fofana s’est montré très élogieux envers le Français.

« J’ai joué deux fois contre lui cette saison et je peux vous dire qu’il a toujours le même niveau. C’est un gars qui a une intensité incroyable. Vendredi, ce qui m’a le plus marqué, c’est son leadership. (…) Sincèrement, il n’a rien perdu. Dans sa capacité à récupérer le ballon, sa vision de jeu, ses projections. Et ça ne me surprend pas du tout parce qu’il a un état d’esprit incroyable. Il garde toujours cette exigence. Il n’est pas venu ici pour se reposer. Et ça, ici, les gens le sentent. C’est quelqu’un de très populaire. (…) Qu’est-ce qu’il peut apporter à l’équipe de France ? Son expérience, déjà. Il y a de très bons jeunes, tout le monde le sait, mais N’Golo, c’est le joueur idéal » a-t-il confié au journal L’Équipe.