OM : 4 nouveaux clubs pistent Aymeric Laporte

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Aymeric Laporte (31 ans) a d’autres prétendants. Ce n’est pas un secret, l’Athletic Bilbao, son ancien club, souhaite le faire revenir. Pour cela, l’écurie espagnole compte sur le fait qu’elle va jouer la Ligue des Champions mais également sur le fait que l’épouse du footballeur est originaire du coin. Dans le même temps, Bilbao s’inquiète car Al-Nassr veut récupérer une partie des 27 M€ investis pour recruter Laporte.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas le seul problème pour les Basques. AS indique que 4 autres clubs sont aussi sous le charme de l’ancien joueur de Manchester City. En effet, Arsenal, Aston Villa, l’Inter et Naples sont aussi le coup. La course à la signature d’Aymeric Laporte promet d’être agitée…