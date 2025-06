Real Madrid : le message de Gonzalo Garcia à la mi-temps

Le Real Madrid galère contre Al-Hilal pour la première de Xabi Alonso. Les Saoudiens et les Merengues sont dos à dos à la mi-temps (1-1). Si Gonzalo Garcia avait ouvert le score pour les Madrilènes, Ruben Neves a égalisé sur penalty. A la mi-temps, le buteur du Real a été interrogé par DAZN.

La suite après cette publicité

« Le côté personnel, mon but, ça ne compte pas maintenant, ce qui compte c’est le collectif. On a bien commencé, on a fait le pressing, avec la chaleur et leur bon jeu on s’est replié un peu, mais on va aller chercher la victoire. On a joué haut en première période, mais ils ont un bon jeu avec le ballon. Nous sommes le Real Madrid, on va se battre jusqu’à la fin et je suis sûr qu’on pourra aller chercher la victoire », a indiqué l’attaquant. Le message est clair.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.