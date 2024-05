Barça : Xavi brise le silence sur son départ !

Il est temps que la saison se termine pour le FC Barcelone. Dimanche, le champion d’Espagne 2023 recevra le Rayo Vallecano pour le compte de la 37e journée de Liga. Si le club madrilène tentera de valider définitivement son maintien dans l’élite espagnole, son homologue catalan entendra, de son côté, consolider sa place de dauphin derrière le Real Madrid, fraîchement titré pour la 36e fois de son histoire la semaine dernière. Surtout, les Blaugranas ambitionnent de terminer sur une bonne note pour mettre un point final à un exercice 2023-2024 contrasté. Néanmoins, cette opposition risque de se réaliser dans un climat délétère au regard des récents éléments qui ont secoué les Catalans au cours des dernières heures.

Après avoir annoncé son départ le 27 janvier dernier puis être revenu sur sa décision il y a trois semaines, Xavi pourrait finalement être remercié dans les prochains jours, et ce, à un an du terme de son contrat. La raison d’un énième retournement de situation ? Alors que la direction catalane avait confié son enthousiasme à l’idée de conforter le natif de Terrassa dans ses fonctions grâce aux bons résultats enregistrés à cheval entre la fin de l’hiver et le printemps (excepté l’élimination en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain), ce dernier aurait irrité Joan Laporta en affichant son pessimisme vis-à-vis de la santé financière du club en marge de la victoire contre Almeria selon diverses sources espagnoles.

Xavi et Joan Laporta vont s’expliquer !

Chahuté par ces bruits de couloirs, Xavi a souhaité clarifier sa situation devant les médias. «Je peux seulement vous dire que le club me donne la tranquillité d’esprit et je continue avec la même envie d’affronter cette saison et la prochaine. Je ne peux pas en dire plus. Je comprends tout le bruit médiatique, mais cela ne change rien. Je reçois des informations, mais cela ne m’intéresse pas. La confiance du président et de Deco est intacte», a assuré l’Ibère avant d’évoquer un futur entretien avec son président dans l’optique d’obtenir des explications concrètes et de calmer les choses : «Nous allons nous asseoir avec Joan Laporta. Nous sommes en contact permanent et si nous devons parler, nous parlerons. C’est la même chose qu’il y a trois semaines lorsque nous avons annoncé ma continuité. S’il y a des changements, nous vous en informerons. Je comprends les questions et les préoccupations, mais je suis calme et concentré sur la victoire de demain.»

Serein, Xavi a réitéré par la suite son ambition de poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone. «Il ne fait aucun doute que les choses peuvent bien se passer avec moi en tant qu’entraîneur. J’ai une base extraordinaire dans l’équipe, avec des gens de chez moi. L’année prochaine, nous pourrons mieux rivaliser que cette année. J’ai hâte d’y être, je suis excité et ambitieux… Je transmets tout naturellement aux joueurs et je leur ai dit ce que je vous ai dit ici. Je n’ai pas à tromper qui que ce soit. Sentez-vous chanceux, j’ai dit la même chose aux joueurs qu’à vous. Il y a du bruit à l’extérieur et ce sont des choses qui arrivent. L’équipe est en bonne forme et impatiente de gagner demain. Nous nous concentrons sur le Rayo Vallecano demain… Quand je viens, je viens dans le meilleur club du monde. La critique ne peut que nous rendre meilleurs. Je reçois des critiques parce que je suis dans le meilleur club du monde. Nous voulons montrer que nous sommes compétitifs. Nous n’avons été chassés que par les détails», a fini par conclure l’Espagnol avant de s’éclipser en coulisses après avoir réalisé la conférence de presse la plus courte en tant qu’entraîneur du Barça. Simple coïncidence ?