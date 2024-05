Le FC Barcelone veut finalement virer Xavi !

Le feuilleton Xavi est reparti pour un tour. Le 27 janvier dernier, le technicien espagnol avait annoncé son départ à la fin de la saison après une lourde défaite face à Villarreal en Liga (5-3). Une petite bombe qui avait secoué la planète football. Rapidement, des pistes sont sorties dans la presse concernant son potentiel successeur. Mais les médias catalans ont régulièrement expliqué que le président Joan Laporta et plusieurs membres du conseil d’administration du club blaugrana militaient en coulisses pour le maintien de Xavi, qui a enchaîné une belle série de 13 rencontres sans défaite toutes compétitions confondues.

Mais l’ancien milieu de terrain a toujours assuré que sa décision ne changerait pas. Il l’a répété sans cesse à chaque conférence de presse. Mais il a finalement fait volte-face à la fin du mois d’avril. Après un pressing constant de Laporta, avec lequel il s’est entretenu à son domicile, il a accepté de poursuivre sa mission jusqu’en juin 2025. Il avait expliqué sa décision par la suite : «je vais bien. Je me suis senti responsable et j’ai pensé qu’il valait mieux faire un pas de côté, mais les mois ont passé et j’ai vu de la confiance dans tout. J’ai senti le soutien du club, du président, de Deco et des joueurs, et cela a été fondamental.»

La colère de Laporta

Pour certains, ce choix était une bonne chose. Pour d’autres, Xavi n’a été maintenu que parce que les Culés ont des problèmes financiers et que recruter un nouvel entraîneur aurait coûté cher. Mais les pensionnaires du Camp Nou vont devoir se remettre en quête d’un coach si on se fie aux informations venues d’Espagne ce vendredi. El Chiringuito indique que Xavi va être limogé. «Xavi ne continuera pas au Barça la saison prochaine à moins que quelque chose d’extraordinaire n’arrive», a expliqué un journaliste présent en plateau, qui a indiqué qu’il a 1% de chance de continuer.

AS a les mêmes informations et a indiqué : «feu vert pour chercher un coach (…) Le président Joan Laporta aurait donné hier à midi l’ordre à la commission des sports - lors d’un sommet dans les bureaux du club où n’étaient pas présents Deco, Yuste et Soler, qui étaient présents par voie électronique - de rechercher un entraîneur pour la saison prochaine. Ce sommet n’était en aucun cas prévu, puisqu’en principe le président allait se rendre à Almería pour accompagner l’équipe, mais à la dernière minute il a décidé de descendre de l’avion. Tôt dans la journée, RAC1 a assuré que Xavi Hernández ne continuerait pas.»

Un départ imminent ?

AS précise que la raison de la "colère monumentale" de Laporte est liée aux déclarations de Xavi mercredi dernier en conférence de presse. Ce dernier avait évoqué «le manque de ressources financières du club mais la nécessité de renforcer l’équipe "si nous ne voulons pas que tout reste pareil", avançant qu’aujourd’hui il sera très difficile de rivaliser "contre le Real Madrid et aussi en Europe".» Tout cela a mis hors de lui le président catalan, puisque le discours tenu par Xavi au moment de son maintien au club était différent. Il avait indiqué avoir confiance dans le club et qu’il pouvait avoir des résultats avec quelques retouches.

Indigné, Laporta a donc demandé à Deco et ses équipes de chercher un nouveau coach. Marca confirme que le boss du Barça est furieux contre son entraîneur. Idem pour Relevo, qui a écrit : «les heures les plus tendues à Barcelone pour Xavi. Le conseil demande son départ ! Les déclarations de Xavi dans la précédente ont mis le conseil d’administration mal à l’aise et plusieurs membres proches et liés à Joan Laporta ont demandé le départ de Xavi.» Le divorce semble donc très proche entre le FCB et Xavi, à moins d’un nouveau retournement de situation…