Xabi Alonso garde le suspense sur la titularisation de Mbappé

Victime d’une gastro-entérite au début de la Coupe du Monde des Clubs, Kylian Mbappé «va mieux» selon son entraîneur Xabi Alonso. Présent en conférence de presse vendredi, avant le choc entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund en quarts de finale de la compétition, le coach espagnol n’a toutefois pas précisé si l’attaquant français sera titulaire face aux Allemands.

«Kylian va mieux, chaque jour il récupère. Il s’est bien entraîné ces trois derniers jours. Comme la dernière fois, on parlera demain et demain matin on prendra une décision.». Après avoir manqué toute la phase de groupes du Mondial de Clubs, le numéro 9 des Merengues a fait son retour mardi dernier face à la Juventus Turin (1-0) en 8es de finale, en sortant du banc.