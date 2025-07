Mercato : le Real Madrid fait face à un nouveau dossier compliqué

Les débuts de Xabi Alonso à Madrid se passent plutôt bien. Les Merengues sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, où ils affronteront le Paris Saint-Germain. Au delà des résultats, le contenu proposé par la formation madrilène est en train de convaincre tout le monde et certains joueurs qui avaient des choses à prouver sont en train de marquer des points, à l’image d’Aurélien Tchouameni, Fran Garcia, Arda Güler et la sensation du tournoi, Gonzalo Garcia.

D’autres en revanche se retrouvent en difficulté, à l’image de Rodrygo, qui a disparu et ne semble pas être dans les plans d’Alonso. La presse madrilène est convaincue qu’il va quitter le club dans les prochaines semaines. Blessé, Endrick n’a même pas eu l’opportunité de se montrer pendant cette compétition. Et ça sent mauvais pour lui. D’abord, parce que Xabi Alonso semble vouloir jouer avec deux attaquants seulement, et non 3 comme ce fut le cas ces dernières années sous Carlo Ancelotti. Puis, Gonzalo Garcia lui est aussi passé devant dans la hiérarchie suite à ses bonnes prestations sur les pelouses étasuniennes.

Opinions divergentes

Comme l’indique El Chiringuito de Jugones, le Real Madrid veut lui trouver un club cet été. Les dirigeants madrilènes savent qu’il va avoir du mal à avoir du temps de jeu lors de cette saison à venir, et ils souhaitent qu’il puisse avoir du temps de jeu ailleurs. Une nouvelle saison sans beaucoup jouer entraverait sa progression et un prêt en Liga est ainsi souhaité.

Seulement, toujours selon le média, Endrick n’a aucune intention de quitter le club, que ce soit dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert. Il pense seulement à revenir de sa blessure et à prouver à Xabi Alonso qu’il peut avoir une place dans l’effectif. Il est convaincu qu’il peut avoir un rôle à jouer dans ce Real Madrid et ne pense pas du tout à quitter le club. Le début d’un long feuilleton ?