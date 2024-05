Un nouveau trophée de perdu pour Harry Kane !

Nouvelle désillusion pour le Bayern Munich et Harry Kane. Ce samedi pour le compte de la 34e et dernière journée de la Bundesliga 2023/2024, le Rekordmeister s’est incliné 4-2 contre le TSG Hoffenheim alors qu’il menait pourtant 2-0 après six minutes. Laissé au repos, Harry Kane a vu de loin cette huitième défaite en championnat de la saison du Bayern Munich et celle-ci n’est pas conséquence.

Puisque dans le même temps Stuttgart a écrasé le Borussia Mönchengladbach (4-0), ce sont les Souabes qui récupèrent la 2e place de la Bundesliga juste devant les Munichois. Cela prive ainsi le Bayern Munich de la Supercoupe d’Allemagne 2024 à laquelle le Bayer Leverkusen est déjà qualifié. Si ces derniers remportent la Coupe d’Allemagne, ils rencontreront le 2e de Bundesliga, c’est-à-dire Stuttgart (en cas de défaite, le Bayer Leverkusen défiera de nouveau Kaiserslautern). Arrivé au Bayern Munich pour enfin décrocher un titre, Harry Kane voit son statut de joueur maudit se poursuivre …