Pourquoi l’OL n’a pas gardé Georges Mikautadze plus jeune

Neuf ans après son départ, Georges Mikautadze est de retour à l’OL… Et il n’est plus le même joueur. Dans un entretien accordé au Progrès ce vendredi, l’ancien directeur de l’Académie, Jean-François Vulliez, qui était à l’époque dans le staff de la préformation de l’OL, s’est exprimé sur les raisons du départ du Géorgien, qui a par la suite su rebondir à Saint-Priest, puis à Metz.

« Georges faisait partie de la génération Caqueret, Gouiri, Pierre Kalulu, Bahlouli, et Bard, qui est venu plus tard. Il était très immature, ce n’était pas facile pour lui. C’était un petit gabarit et il n’avait pas assez de temps de jeu. Il avait beaucoup de qualités, mais déjà à cet âge-là, c’est dur, il y a de la concurrence. À l’époque par exemple, il était en dessous de Willem Geubbels. Ça ne s’explique pas trop. C’est pour ça qu’il est parti, a expliqué l’ancien membre du staff de Pierre Sage. Si l’OL a fait l’erreur. dele lâcher à l’époque ? Non, c’est tout simplement que d’autres avançaient plus vite que lui. À Metz, il s’est énormément accroché, alors que ce n’était pas toujours évident non plus quand il est arrivé en Lorraine. Il a été résilient et il a passé le cap. Il est devenu un superbe joueur, avec sa vitesse, sa vision, sa prise de balle. Maintenant, il est vraiment mature. »