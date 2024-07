L’Olympique Lyonnais s’offre le gros coup Georges Mikautadze

L’Olympique Lyonnais a raflé la mise pour Georges Mikautadze. D’abord transféré officiellement à Metz au début de l’été après un échec à l’Ajax Amsterdam, l’attaquant géorgien, une des révélations de l’Euro 2024 (3 buts et une passe décisive en 4 rencontres), était annoncé à Monaco après que le FC Metz, qui a longtemps espéré pouvoir récupérer entre 25 et 30 M€ dans l’opération, a finalement accepté une dernière offre du club de la Principauté autour des 20 M€.

Mais dans la foulée, le buteur de 23 ans avait refusé de se rendre à Monaco et était tombé d’accord pour s’engager avec l’Olympique Lyonnais, club avec lequel il a passé une grande partie de sa formation entre 2008 et 2015, et l’OL avait ensuite trouvé un terrain d’entente avec les Grenats autour de 18 millions d’euros hors bonus pour le faire venir. Un énorme coup de théâtre qui vient d’être officialisé par le club rhodanien sur ses réseaux sociaux.

Georges Mikautadze jusqu’en 2028

«L’Olympique Lyonnais est fier d’annoncer le retour de Georges Mikautadze dans son club de cœur. L’attaquant international géorgien a signé un contrat de 4 ans, le liant à l’OL jusqu’au 30 juin 2028. Ce transfert, conclu avec le FC Metz, s’élève à 18,5 M€ auquel pourront s’ajouter des compléments de prix pour 4,5 M€ maximum, ainsi qu’un intéressement sur un éventuel futur transfert à hauteur, le cas échéant, de 1 M€ et 15% sur la plus-value qui serait dégagée. L’international géorgien, qui profite de quelques jours de vacances après son remarquable Euro, rejoindra ses coéquipiers au retour du stage de pré-saison en Autriche à partir du 27 juillet prochain», précise l’Olympique Lyonnais dans son communiqué.

Alors que Mikautadze arrivera après le stage en Autriche pour rejoindre le groupe, Pierre Sage va pouvoir compter sur un grand attaquant du Championnat de France, auteur d’une excellente demi-saison (12 buts et 3 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1) pour son retour au FC Metz, après un échec à l’Ajax Amsterdam. Il arrivera également pour concurrencer Alexandre Lacazette, qui a refusé l’Arabie saoudite et loupera le début de saison en raison de sa participation aux JO de Paris 2024. Un sacré coup pour l’OL.