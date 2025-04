OL : Tanner Tessmann est déçu pour le titre en L1

Ce jeudi, Tanner Tessmann (23 ans) était de passage devant la presse. L’Américain a évoqué ses premiers pas en Ligue 1, un championnat qu’il découvre cette saison. «En arrivant en Ligue 1 cet été, ça a été un grand saut pour moi. J’ai dû m’habituer à la vitesse du jeu ici. Je conserve mieux le ballon. J’essaye de devenir un joueur plus complet et d’aider l’équipe à gagner des matchs. J’ai ajusté mon jeu au style français.» Le milieu de terrain, qui a évolué sous les ordres de Pierre Sage au départ, découvre à présent le style Paulo Fonseca.

«Je joue plus avec Paulo, donc pour moi, ce changement a été bénéfique et j’ai eu plus de temps de jeu. Il croit en moi, mais il croit aussi en tous les joueurs. Tout le monde a beaucoup de confiance grâce à Paulo, et il fait jouer tout le monde. Il y a de la concurrence dans l’équipe, on doit travailler dur, mais c’est positif. Personne n’a de garanties et chacun fait les efforts nécessaires pour gagner du temps de jeu.» Enfin, il a avoué avoir une petite déception concernant la course au titre. «On aurait aimé qu’il y ait plus de compétition pour le sommet. C’est une déception que ce soit réglé aussi tôt. C’est ma première saison ici, et ce qui arrive au PSG ne nous affecte pas. On continue de jouer nos matches contre nos adversaires. On verra ce que l’avenir nous réserve, mais notre objectif est d’aller le plus haut et le plus loin possible.» Il faudra pour cela battre le LOSC et enchaîner avec une belle performance face à MU en C3.