OL : Maxence Caqueret garde confiance en Textor mais…

Les derniers mois de Maxence Caqueret ont été difficiles, lui qui était cantonné au banc des remplaçants. Transféré à Côme contre 15 M€ cet hiver, le milieu de terrain retrouve de belles couleurs et un temps de jeu conséquent. Il garde tout de même un œil sur son club formateur. Dans un entretien à L’Equipe, il estime que John Textor est l’homme de la situation. « C’était compliqué pour lui d’arriver après le président Aulas, parce qu’on sait la légende qu’il est. Avec le président Textor, on s’est croisés, il a souvent pris la parole devant le groupe. Je pense qu’il sait ce qu’il fait. »

La suite après cette publicité

Le joueur de 25 ans est tout de même inquiet sur la gestion économique des Gones. « J’entends que le club souhaite peut-être se séparer de l’Académie. Si ça arrive, l’OL perdra gros. L’Académie, c’est l’ADN du club, on a eu des joueurs comme Benzema, Umtiti, Fekir, Tolisso, Lacazette, etc. ces dernières années. Il ne faut pas arrêter ça. C’est important pour le club et son identité. » Lui même sorti du centre de formation, Caqueret espère le voir prospérer encore de longues années.