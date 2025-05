Olympique Lyonnais - Lens: les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais reçoit Lens au Groupama Stadium, ce dimanche à 17h15, dans le cadre de la 32ème journée de Ligue 1. Les Lyonnais s’organisent en 4-2-3-1 avec Perri aux buts. Mata, Niakhaté, Maitland-Niles et Tagliafico sont en défense. Matic et Tolisso occupent l’entrejeu. Almada, Cherki et Fofana sont placés en soutien derrière Mikautadze qui est seul en pointe attaque.

Les Lensois s’articulent en 3-5-2 avec Ryan aux cages. Gradit, Bah et Medina forment la défense lensoise. Pouilly, Thomasson, Mendy, El Aynaoui et Machado sont placés juste devant la défense. Et enfin, Koyalipou et Diouf vont animer l’attaque lensoise.

Les compositions:

Lyon: Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matic - Cherki, Almada, Fofana - Mikautadze

Lens: Ryan - Gradit, Bah, Medina - Pouilly, Thomasson, Mendy, El Aynaoui, Machado - Koyalipou, Diouf